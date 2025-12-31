В могиле или в изгнании: экс-помощница Байдена предрекла будущее Зеленского
Тара Рид: политики, как Зеленский, заканчивают либо в могиле, либо в изгнании
Фото: [Медиасток.рф]
Обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид высказала мнение, что политика Владимира Зеленского ожидает мрачное будущее, сообщило РИА Новости.
Экс-помощница Байдена высказала мнение, что длительный период времени Запад нуждался в президенте Украины Владимире Зеленском. Политик выполнял их поручения, превратившись в удобную марионетку. По мнению спикера, теперь западные лидеры не заинтересованы в продолжении сотрудничества с Зеленским. Они ищут способ, как отстранить его от должности.
Тара Рид уверена, что такие политики, как Зеленский, не могут в дальнейшем построить успешную карьеру в данной сфере. Иногда они сталкиваются с более серьезными проблемами, когда речь идет о личной безопасности.
«Я полагаю, у него мрачное будущее. Такие люди заканчивают либо в могиле, либо в изгнании», — сказала Рид.
