Экс-помощница Байдена высказала мнение, что длительный период времени Запад нуждался в президенте Украины Владимире Зеленском. Политик выполнял их поручения, превратившись в удобную марионетку. По мнению спикера, теперь западные лидеры не заинтересованы в продолжении сотрудничества с Зеленским. Они ищут способ, как отстранить его от должности.

Тара Рид уверена, что такие политики, как Зеленский, не могут в дальнейшем построить успешную карьеру в данной сфере. Иногда они сталкиваются с более серьезными проблемами, когда речь идет о личной безопасности.

«Я полагаю, у него мрачное будущее. Такие люди заканчивают либо в могиле, либо в изгнании», — сказала Рид.

