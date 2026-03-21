«Я не психопатка и не мошенница»: украинская карлица подала в суд на Disney из-за сериала о ее жизни

Уроженка Николаева Наталья Грейс, страдающая карликовостью, обратилась в суд с иском к медиахолдингу Disney. Причиной стал восьмисерийный проект «Хорошая американская семья», который, по мнению женщины, исказил факты ее биографии, сообщил VOICE со ссылкой на TMZ.

По информации издания, биологическая мать Натальи отказалась от дочери после того, как медики диагностировали у младенца редкое генетическое заболевание, влияющее на рост костной ткани. Девочка оказалась в американском приюте. В 2010 году ее удочерили супруги, у которых уже было трое родных детей.

По данным издания, вскоре после этого приемные родители начали отмечать странности в поведении девочки: ранние признаки полового созревания, агрессию, опасные выходки. По версии родителей, девочка хваталась за ножи, подмешивала химию в напитки и угрожала расправой. Сама же Наталья в ответ обвиняла приемную мать в побоях и издевательствах.

По информации издания, в 2013 году семейная драма вышла на новый виток. Супруги с родными детьми перебрались в Канаду, а Наталью оставили одну в незнакомом городе, сняв ей квартиру в неблагополучном районе, неприспособленную для человека с ее физическими особенностями. Последовали годы разбирательств, в которых общественность разделилась на два лагеря.

По данным издания, в 2025 году история получила экранное воплощение. В сериале «Хорошая американская семья» главные роли исполнили Эллен Помпео и Марк Дюпласс. Саму Наталью сыграла актриса ростом 130 см. В пятницу, 20 марта, украинка подала иск с требованием компенсировать моральный ущерб, обвинив создателей в клевете.

«Карлица заверила, что шоу нанесло ущерб ее репутации: люди называют ее оскорбительными словами, такими как "мошенница" и "психопатка"», — указано в статье VOICE.

