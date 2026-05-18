Потерялся или торопился на уроки? Пользователи соцсетей спорят о мотивах пернатого пешехода из Солнечногорска

Очевидцы успели снять пернатого на видео. Птица важно шагала по тротуару, не сворачивая и не отвлекаясь на прохожих. Добравшись до школы, гусь ненадолго задержался у входа. По словам горожан, он некоторое время «помялся» на месте, словно раздумывая, заходить или нет. Однако попасть на территорию учебного заведения ему не удалось. Навстречу незваному гостю вышла бдительная местная жительница.

Женщина решила не рисковать — неизвестно, как бы повел себя крупный гусь вблизи детей. Она аккуратно перевела птицу через дорогу в сторону частного сектора, где движение машин не такое интенсивное и где пернатому будет безопаснее. Позже горожанка рассказала об инциденте в социальных сетях. В своем посте она выразила надежду, что хозяева все-таки найдут беглеца и вернут его домой.

«Чей товарищ потерялся? Ходил возле 6-й гимназии. Перегнали его через дорогу с дочкой, потому что потом он шел по проезжей части — могли сбить. Загнали за забор, на полянку. Может, кто ищет, хотя бы будет знать, где он примерно», — написала жительница.

Тем временем пользователи интернета активно обсуждают произошедшее. Версии выдвигаются самые разные: одни считают, что гусь просто потерялся или отбился от стаи, другие же уверены, что птица всерьез намеревалась начать учебную неделю раньше всех школьников и сесть за парту. Шутки и мемы на эту тему уже разлетелись по соцсетям.

Ранее сообщалось, что писательница из Балашихи Деулина раскрыла тайну «молящихся» голубей.