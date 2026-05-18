Тыквы вместо декораций: рекордсмен-овощевод из Подмосковья решил попробовать себя в кино

Музыкальная индустрия и сельское хозяйство Подмосковья неожиданно пересеклись. Рекордсмен-овощевод из Электрогорска Александр Чусов, известный под псевдонимом Extreme Grower, дебютировал в качестве актера. Его знаменитые «царь-тыквы», которые ежегодно вырастают до размеров, исчисляемых сотнями килограммов, стали полноценными героями нового видеоклипа музыкального коллектива под названием Pumpkin Jumping, сообщил REGIONS.

По информации издания, съемочный процесс проходил прямо в знаменитой теплице Александра — там, где он ежегодно совершает свои аграрные рекорды. По задумке режиссера, самые массивные овощи страны выступили в роли фона для «тематической» песни группы. Однако Александр Чусов не ограничился тем, что просто предоставил свою площадку и выращенные экспонаты. Он и сам появился в кадре, исполнив одну из ролей в клипе.

По данным издания, режиссером и монтажером клипа выступил Саша Карпов. Ему удалось превратить обычное фермерское хозяйство в стильную и атмосферную локацию. В кадре музыка и овощи-рекордсмены смотрятся, по мнению съемочной группы, на удивление органично.

Сам музыкальный коллектив Pumpkin Jumping уже выразил благодарность Александру за участие в этом «творческом беспорядке» — так сами артисты в шутку назвали процесс съемок.

