«Я не волшебник»: новый глава Челябинска Лошкин дал первую пресс-конференцию
Журналист «Курса дела» оценил заявления нового главы Челябинска Лошкина
Фото: [Pxhere.com]
Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин дал первую пресс-конференцию журналистам, сообщил kursdela.biz.
Корреспондент «Курса дела» присутствовал на мероприятии и детально проанализировал поведение и заявления чиновника. Он отметил, что Алексей Лошкин вел себя достойно и уверенно. Он отвечал на самые сложные вопросы, придавая встрече дружественную обстановку.
Корреспондент отметил, что мэр отвечал на вопросы искренне, честно и открыто. Он демонстрировал свою вовлеченность в развитие города, в улучшение качества жизни населения и благополучии региона. По мнению журналиста, чиновник использовал простые конструкции. Корреспондент предполагает, что подобная простота вызвала бы критику, если бы градоначальник проработал какое-то время.
«Я не волшебник, и и починить завтра все коммунальные сети не в состоянии»; «Я точно так же хожу пешком, и понимаю… У нас нет такого количества дворников, которых бы хватало на весь город»; «Город уперся в свои границы», — корреспондент «Курса дела» обратил внимание на некоторые заявления мэра Челябинска.
Корреспондент «Курса дела» считает, что у Алексея Лошкина тяжелый взгляд, при этом добрая улыбка. Градоначальник умеет находить ответы на любые вопросы, проявляет дипломатичность и активность. К такому мнению пришел журналист.
Ранее сообщалось, что бывший мэр-взяточник Нового Уренгоя Воронов попросился на СВО.