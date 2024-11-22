«Я не волшебник»: новый глава Челябинска Лошкин дал первую пресс-конференцию

Корреспондент «Курса дела» присутствовал на мероприятии и детально проанализировал поведение и заявления чиновника. Он отметил, что Алексей Лошкин вел себя достойно и уверенно. Он отвечал на самые сложные вопросы, придавая встрече дружественную обстановку.

Корреспондент отметил, что мэр отвечал на вопросы искренне, честно и открыто. Он демонстрировал свою вовлеченность в развитие города, в улучшение качества жизни населения и благополучии региона. По мнению журналиста, чиновник использовал простые конструкции. Корреспондент предполагает, что подобная простота вызвала бы критику, если бы градоначальник проработал какое-то время.

«Я не волшебник, и и починить завтра все коммунальные сети не в состоянии»; «Я точно так же хожу пешком, и понимаю… У нас нет такого количества дворников, которых бы хватало на весь город»; «Город уперся в свои границы», — корреспондент «Курса дела» обратил внимание на некоторые заявления мэра Челябинска.

Корреспондент «Курса дела» считает, что у Алексея Лошкина тяжелый взгляд, при этом добрая улыбка. Градоначальник умеет находить ответы на любые вопросы, проявляет дипломатичность и активность. К такому мнению пришел журналист.

Ранее сообщалось, что бывший мэр-взяточник Нового Уренгоя Воронов попросился на СВО.