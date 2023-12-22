«Я вас сейчас убью, задавлю»: Многодетную маму из Набережных Челнов оставили под стражей

Суд определил меру пресечения жительнице Набережных Челнов Агине Алтынбаевой. Женщина будет по-прежнему находиться в СИЗО, пишет интернет-портал KazanFirst.

Многодетную маму обвиняют в мошенничестве и угрозе убийства или причинении вреда здоровью.

Инцидент произошел в родном городе женщины. По улице шла ее знакомая с несовершеннолетним ребенком. Агина управляла автомобилем. Она резко увеличила скорость, подъехала вплотную к знакомой и затормозила. Женщина агрессивно выкрикнула:

«Я вас сейчас убью, задавлю».

Было ли это неудачной шуткой, понять сложно. Гражданка Агина Алтынбаева отказывается от дачи показаний.

Параллельно суд рассматривает еще одно дело. В полицию поступила информация, что мошенники принудили жительницу Челнов перевести им 306 тысяч рублей. Предполагается, что в данной преступной схеме могла быть замешана задержанная Агина.

Находясь в СИЗО, женщина продолжала активно вести социальные сети. Она рассказала, что ее доставили в отделение полиции из санатория, где многодетная мама отдыхала с детьми. Во время оформления бумаг ей стало плохо.

Ранее сообщали, что житель Тюмени признался в преступлении из-за применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Адвокат утверждает, что располагает доказательством слов своего клиента - экспертизой.