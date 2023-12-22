«Вставить в анальное отверстие»: Экспертиза доказала факт пыток осужденного тюменца

Осужденный на 12 лет житель Тюмени Михаил Губин настаивает на том, что сотрудники правоохранительных органов пытали его, чтобы добиться признательных показаний. Адвокат Максим Калинов получил результаты экспертизы, которые доказывают факт избиений. Частичная потеря слуха, сотрясение мозга и многочисленные травмы - вот чем закончился допрос в полиции по версии осужденного. Стороны защиты подаст заявление с просьбой о пересмотре дела, сообщает nashgorod.ru .

Михаил Губин рассказывает, что исправил нужду в общественном месте. Сотрудники полиции его задержали и доставили в участок. Однако, не составили протокол об административном нарушении.

Вместо этого утверждали, что мужчина испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним, которые находились вблизи, и целенаправленно демонстрировал половые органы.

Мужчина подробно рассказал, как его пытали.

«Ходивший рядом сотрудник приложил плоский предмет к моему лицу в районе уха и начал наносить удары по нему. Затем повернул мою голову на другой бок и стал бить с другой стороны. Как долго это продолжалось мне сложно сказать, так как сознание начало туманиться, в голове появился шум, я оглох на левое ухо, во рту пересохло и мне стало сложно говорить. Я чувствовал себя напуганным, униженным, меня трясло от холода и страха. Я не понимал, почему мне задают такие странные вопросы: где мой парик, когда я брился и где сейчас мой отец. Мне сказали, что обычно люди теряют сознание, их приводят в себя и продолжают бить. Ходивший рядом сотрудник стал искать „палку-жопотычку“ и угрожал вставить ее мне в анальное отверстие, угрожал током», — пишет Михаил Губин.

Задержанного били, унижали, раздели и оставили лежать на бетонном полу. Он согласился подписать все документы, когда начались галлюцинации от боли и голода. Сотрудники не скрывали, что получат повышение из-за задержания опасного преступника.

Адвокат рассказал, что получил экспертизу. Теперь есть документальное подтверждение, что осужденного, действительно, пытали.

«Эта экспертиза — основание для отмены приговора в Верховном суде. Также считаю, что после нее есть основание для возбуждения уголовных дел в отношении полицейских, пытавших Губина. Убежден, что с пытками в Тюмени пора заканчивать», — сообщил «Нашему городу» Калинов.

Экспертизу проводила судебный эксперт Ирина Богомолова, которая уверена, что самостоятельно причинить такой вред себе осужденный не мог.

«Телесные повреждения, имеющиеся у Губина, не могли образоваться в результате и многократного падения на ровную твердую поверхность. Кровоподтек (гематома) вокруг левого глаза, имеющийся у Губина, мог образоваться в результате однократного удара кулаком в область левого глаза из положения стоя», — пишет в заключении Богомолова.

Михаил Губин заявляет, что не совершал преступления, в котором его обвиняют.

Ранее сообщали, что осужденный в России за шпионаж американец Уилан обвинил власти США в том, что его бросили.