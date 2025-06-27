«Я жив»: пострадавший от нападения льва Зубков передал письмо из больницы

Представитель зоопарка «Тайган» Татьяна Алексагина в эфире YouTube-канала рассказала, что пострадавший от нападения льва директор парка Олег Зубков передал из больницы письмо, сообщил РБК.

Издание напомнило, что лев разорвал Зубкову трахею. В письме он заверил, что чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку.

«Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Скоро буду опять в строю», — говорится в письме.

Татьяна Алексагина также прокомментировала ход выздоровления директора парка. По ее словам, мужчина передает зрителям собственного YouTube-канала привет. Он уже вернулся к работе — различные распоряжения передает в письменном виде. Кроме того, Зубков самостоятельно ходит по палате и коридору.

«Идет семимильными шагами», — прокомментировала представитель темпы его выздоровления.

По информации издания, директор парка проходит курс лечения в Краснодаре. Лев напал на него во время кормления. Мужчине удалось выбраться из закрытой клетки, после чего он потерял сознание. Хищник повредил мышцы шеи, оторвал большую грудную мышцу, разорвал клыками трахею. Первую медицинскую помощь оказали в Крыму. Транспортировка пациента осуществлялась реанимобилем санитарной авиации.

Ранее появилось видео, снятое перед нападением льва на директора «Тайгана».