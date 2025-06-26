Опубликовано видео, снято перед нападением льва на директора «Тайгана»

В соцсетях парка «Тайган» появилось видео поездки ко львам, снятое незадолго до нападения хищника на директора парка.

На кадрах Олег Зубков вместе с пресс-секретарем Татьяной Алексагиной развозит по саванне на электрокаре мясо для хищников.

Львы и львицы бегут за электромобилем, после чего Зубков бросает им мясо и обещает привезти еще.

В результате нападения льва Зубков получил множественные травмы. Его прооперировали в Крыму, после чего транспортировали в больницу Краснодара. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

По словам представителей «Тайгана», Олег Зубков находится в сознании, может слабо говорить, общается пока письменно.

Лев совершил нападение из-за резкого звука закрывающейся двери. В региональном следственном управлении СК РФ заявили, что хищник напал на Зубкова из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.

Ранее Запашный назвал ошибку директора парка «Тайган», атакованного львом.