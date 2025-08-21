Ядовитые пауки-осы: эксперт рассказал о привычках необычного паука

Методист Тульского областного экзотариума Алексей Евсюнин рассказал, что паука-осу замечают на территории Тульской области с 2010 года. Укус насекомого может вызвать серьезную аллергическую реакцию при условии предрасположенности к ней человека, сообщило издание «ТУЛАСМИ».

Эксперт отметил, что укус паука, действительно, отличается сильными болевыми ощущениями. Несмотря на внешнее сходство с осой, важно помнить особенность пауков не нападать без причины. Паук данного вида ведет размеренный образ жизни: плетет паутину в укромном месте преимущественно среди травы и не покидает свой уголок.

По мнению эксперта, паук может укусить только, если человек специально возьмет его в руки. Случайность не исключена. Например, человек может не заметить, что паук сел на тело, и рефлекторно хлопнуть по нем. В случае укуса яд не навредит организму человека, если нет индивидуальной непереносимости.

«Это более южный вид пауков, который в последнее время движется на север в связи с потеплением климата. Условия для него становятся хорошими, благоприятными, поэтому он добрался и до Тульской области. Раньше он был, например, в Курской, Воронежской областях, а сейчас есть и в Московской области», — поделился Алексей Евсюнин.

