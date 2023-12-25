Яичко не простое, а золотое: ТОП-3 самых дорогих продуктов в Башкирии

Статистическая служба России опубликовала перечень продуктов, которые больше всего подорожали в Башкирии с начала 2023 года, сообщает mkset.ru . Первое место заняли яйца, которые, как в народной сказке, становятся уже не простыми, а просто золотыми.

С начала года рост цен на яйца составил 67,9%. Накануне новогодних праздников средний ценник на товар - 121,51 рубля (за 10 яиц). В денежном эквиваленте рост составил 49,15 рубля.

Второе место заняла капуста. Рост зафиксирован на уровне 34,3%. Сейчас килограмм овоща стоит примерно 26 рублей.

На третьем месте оказалось куриное мясо. Не подорожали лишь окорочка. За год рост остальное продукции из курицы установлен на уровне 30,2%. В среднем товар можно приобрести за 207 рублей.

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В республике также подорожали и другие продукты: сосиски (11,9%), замороженная рыба (17,9%), яблоки (16,7%), шлифованный рис (14%).

Согласно традициям многих россиян, на новогоднем столе должен присутствовать салат «Селедка под шубой». Среди ингредиентов - яйца и сельдь. Если яйца уже подорожали, то рыба может подорожать ближе к Новому году.