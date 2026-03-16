Яйца станут доступнее — но только после определенного рубежа: эксперт объяснила, какой фактор запустит снижение цен

Доцент СКФУ Елена Пасько высказала мнение, что рост цен на яйца связан с множеством факторов, сообщил newstracker.ru. Специалист предположила, когда ситуация изменится.

Эксперт высказала мнение, что на рост стоимости яиц влияет сезонность , урожайность , актуальная эпидемиологическая обстановка у домашних птиц и текущие ставки на кредиты в банках. Елена Пасько отметила, что яйца — это продукт, который требует определенных условий хранения и затрат. Кроме того, выросли цены на логистические услуги и энергетические ресурсы.

«В числе других факторов — монополизация в сфере торговли, последствия санкций, объем предложения и его структура», — отметила эксперт.

Доцент СКФУ Пасько считает, что одна из главных причин высокого ценообразования — сезонность. Продукт остается востребованным среди покупателей. Параллельно в весенний период куры начинают реже нестись. Как следствие, на рынке образуется дефицит.

По словам специалиста, к лету рынок нормализуется благодаря росту предложения. Она напомнила, что в августе 2025 года цены на яйца уже демонстрировали заметное снижение — сразу на 3% за месяц.

По данным издания, в магазинах Ставропольского края десяток яиц стоит 115 руб. На прошлой неделе цена выросла на 5%.

Ранее сообщалось, что Росстат заявил о подорожавших в феврале яйцах и турах в Египет.