Яйца станут доступнее — но только после определенного рубежа: эксперт объяснила, какой фактор запустит снижение цен
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Доцент СКФУ Елена Пасько высказала мнение, что рост цен на яйца связан с множеством факторов, сообщил newstracker.ru. Специалист предположила, когда ситуация изменится.
Эксперт высказала мнение, что на рост стоимости яиц влияет сезонность, урожайность, актуальная эпидемиологическая обстановка у домашних птиц и текущие ставки на кредиты в банках. Елена Пасько отметила, что яйца — это продукт, который требует определенных условий хранения и затрат. Кроме того, выросли цены на логистические услуги и энергетические ресурсы.
«В числе других факторов — монополизация в сфере торговли, последствия санкций, объем предложения и его структура», — отметила эксперт.
Доцент СКФУ Пасько считает, что одна из главных причин высокого ценообразования — сезонность. Продукт остается востребованным среди покупателей. Параллельно в весенний период куры начинают реже нестись. Как следствие, на рынке образуется дефицит.
По словам специалиста, к лету рынок нормализуется благодаря росту предложения. Она напомнила, что в августе 2025 года цены на яйца уже демонстрировали заметное снижение — сразу на 3% за месяц.
По данным издания, в магазинах Ставропольского края десяток яиц стоит 115 руб. На прошлой неделе цена выросла на 5%.
Ранее сообщалось, что Росстат заявил о подорожавших в феврале яйцах и турах в Египет.