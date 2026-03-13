Опять «золотые» яйца: Росстат раскрыл самые взлетевшие в цене продукты февраля

Росстат подвел итоги февраля: инфляция за последний месяц зимы составила 0,73%. Ведомство опубликовало данные о том, какие товары и услуги подорожали сильнее всего, а какие, наоборот, стали доступнее. Как со ссылкой на эти данные пишет KP.RU , лидерами роста стали яйца и туры в Египет, а главным антигероем, подешевевшим больше других, оказались апельсины.

Яйца и виноград: +9,3%

Яйца в феврале прибавили в цене почти 10%, заставив потребителей нервно вспомнить 2023 год, когда продукт подорожал на 61%. Однако эксперты успокаивают: повторения того кошмара не будет. Три года назад причиной скачка стал птичий грипп, выкосивший поголовье кур в нескольких регионах. Сейчас ситуация иная.

Во-первых, зимой куры несутся хуже — физиология. Во-вторых, февраль выдался снежным и холодным, выросли расходы на корма и обогрев птичников. Это чисто сезонный фактор, который не приведет к долгосрочному взлету цен.

Та же история с виноградом: его урожай собирают в начале зимы, и к февралю запасы начинают иссякать. Отсюда и рост.

Апельсины: -7,1%

Главный бенефициар февраля — апельсины. Они подешевели на 7,1%. Секрет прост: пик сбора цитрусовых в основных странах-поставщиках (Турция, Марокко, Иран) приходится как раз на вторую половину зимы. Предложение выросло, цены упали.

Правда, в марте ситуация может измениться. Один из ключевых экспортеров — Иран — в феврале работал в штатном режиме, но дальнейшие перспективы поставок остаются неопределенными.

Поездка в Египет: +19,7%

Среди услуг абсолютный рекордсмен по росту — туры в Египет. Они подорожали почти на 20%. Для сравнения: путевки в Турцию прибавили 11%, в страны Закавказья — 7,7%, в Юго-Восточную Азию — 7,2%.

КАСКО: -0,9%

Единственная услуга, попавшая в список подешевевших, — годовой полис КАСКО. Правда, снижение на 0,9% находится в пределах статистической погрешности. Аналитики объясняют этот феномен ростом популярности полисов с франшизой, когда часть убытков оплачивает сам водитель. Такие страховки дешевле классических, вот средняя цена и просела. Надолго ли — большой вопрос.

Что еще подорожало в феврале

Морковь +8,2%, огурцы +7,9%, сладкий перец +7,6%. Также в плюс ушли поездки в купейном вагоне (+6,2%).

Что подешевело

Женские сапоги (-2%), фотоаппараты (-2%), холодильники (-2%), мониторы (-1,8%), стиральные машины (-1,7%), детские подгузники и ботинки (-1,7% и -1,6% соответственно), свинина (-1,6%) и сливочное масло (-1,4%).

