«Начали с перепелиных»: жительница Балашихи решила удивить любимых внуков на Пасху страусиным яйцом

Жительница Балашихи Анастасия Плеханова готовит для своих близких пасхальный сюрприз. В этом году на праздничном столе рядом с традиционными куличами и привычными куриными яйцами появится одно страусиное. О том, как родилась такая идея и не расходится ли она с церковными традициями, рассказал REGIONS.

По данным издания, Анастасия — человек верующий. В духе православных традиций жительница Подмосковья растит внуков: 11-летнего Александра и 10-летнего Петра. Именно детское любопытство и желание порадовать ребят чем-то необычным вдохновили хозяйку на первые эксперименты. Сначала в ход пошли перепелиные яйца.

«Детям, конечно же, интересно разбивать разноцветные яйца и угощать ими друг друга. Но сколько яиц может съесть ребенок? Гораздо меньше, чем разбить. Так появилась идея красить перепелиные яйца. Они маленькие, и ребенок может попробовать сразу все цвета», — рассказала Анастасия.

По данным издания, в этом году хозяйка решилась на новый смелый шаг — приготовить для родных крашеное страусиное яйцо. Способ его декорирования женщина пока не придумала, но уже предвкушает, какой восторг это вызовет у внуков. Впрочем, Анастасия признается: сомнения тоже присутствуют. Как отреагируют священник и прихожане, когда увидят в пасхальной корзине такое необычное яйцо, для нее пока остается загадкой.

«Для празднования Пасхи декоративные элементы не так важны, можно вообще никакие яйца не красить. Да, это хорошая традиция, но если ее не получилось реализовать, то это не отдаляет человека от Господа. Гораздо важнее в течение Великого Поста сходить в храм, исповедаться и причаститься. Это будет лучшей подготовкой к Пасхе, чем календарные и декоративные моменты», — священник и миссионер Стахий Колотвин развеял опасения, пояснив REGIONS, что использование яиц любых птиц не является нарушением православных традиций.

