Яндекс «заговорил» по-удмуртски: появилась информация о новых опциях переводчика

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале проинформировал, что сервисы Яндекса внедрили технологию синтеза и распознавания удмуртской речи, сообщил udm-info.ru.

По информации главы республики, удмуртский стал первым финно-угорским языком, который внедрили в сервисы компании Яндекс. Во время работы специалисты использовали нейросети. Нововведения приурочены ко Дню народов языков России.

«Для тех, кто хочет/учит/старается говорить на удмуртском – ӟеч иворъёс (благие вести. — Прим. ред.). Сервисы Яндекса "заговорили" по-удмуртски», — написал глава республики.

По информации Бречалова, переводчик поможет пользователям переводить слова с удмуртского языка на другие, услышать их правильное произношение, записывать текстом устную речь. Для удобства внедрены различные опции. Например, пользователь может вслух задать вопрос на русском языке, а система предоставит ответ по-удмуртски. Приложение способно переводить и озвучивать готовый текст. Подобные функции помогут общаться в режиме диалога без знания языка.

«Удмуртский – первый финно-угорский язык, на котором "заговорили" сервисы компании», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава республики рассказал, что в работе приняли участие ученые Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, региональные лингвисты и волонтеры, заинтересованные в развитии технологий и сохранении языков.

