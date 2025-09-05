Минцифры определило список защищенных сервисов: какие сайты и приложения будут работать во время блокировки интернета

Минцифры России обнародовало перечень важнейших интернет-сервисов, доступ к которым будет гарантированно сохраняться даже при введении любых ограничений. В список вошли ключевые государственные платформы, крупнейшие соцсети, маркетплейсы и операторы связи.

Министерство цифрового развития РФ сформировало официальный перечень информационных ресурсов, имеющих приоритетное значение для страны. Эти сервисы получат особый статус, обеспечивающий их бесперебойную работу в любой ситуации.

В список вошли основные цифровые экосистемы, без которых невозможно представить повседневную жизнь миллионов россиян. Среди них — портал госуслуг, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также доска объявлений Avito. Отдельно выделены национальная платежная система «Мир» и платформа для онлайн-голосования ДЭГ. Также в список вошли платформа Дзен, видеохостинг Rutube, сайты правительства и администрации президента России, ведущие банковские сервисы.

Ведомство подчеркивает, что список является открытым и будет расширяться по предложениям отраслевых ассоциаций и федеральных органов власти. Эта мера направлена на обеспечение устойчивости цифровой инфраструктуры страны и бесперебойности ключевых онлайн-услуг для граждан и бизнеса.

