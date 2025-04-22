Япония впервые предоставит ГУР Минобороны Украины снимки со спутников

По данным канала, SAR — это радар с синтетической апертурой. Способ получения данных в Японии отличается от других спутниковых систем. Для получения снимков не требуется солнечный свет. Направленные на земную поверхность радиолокационные волны фиксируют отраженный сигнал. Они будто «освещают» землю.

По информации телеграм-канала, электромагнитные волны обладают способностью проходить через облака. Они не преломляются из-за каких-либо преград, например, коры деревьев. Получать информацию можно в любое время года и при любых погодных условиях.

Информация о том, что Япония окажет помощь Киеву, распространилась в украинских телеграм-каналах. Данные предоставит японский институт iQPS. В настоящее время ВСУ используют спутниковые снимки, доступ к которым Украине открыли Франция, Италия и Германия. По данным украинского канала Intelligence Online, договор с Японией о сотрудничестве уже подписан.

Ранее сообщалось, что Япония заявила протест России из-за приостановки права на проход судов у Курил.