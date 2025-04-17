Япония заявила протест России из-за приостановки права на проход судов у Курил

Японские дипломаты подали протест против действия российского правительства, которое на время запретило проход всех иностранных судов через воды в районе южных Курильских островов. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, которое сделал Есимаса Хаяси, генеральный секретарь правительства Японии.

«Российское ведомство предупредило, что в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырех северных островов, временно приостанавливает право на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов», — указал он.

Политик добавил, что в связи с этим России был подан протест против такого решения. Он подчеркнул, что российские действия противоречат позиции Японии по этим островам.

Ранее российский МИД пообещал дать жесткий ответ на передачу Японией оружия на Украину. Он назвал этот акт недружественным и заявил, что Токио все больше вовлекается в противостояние России и Киева. Действия японских властей рассматриваются Москвой как однозначно враждебные.