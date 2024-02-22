Япония запретила экспорт в РФ товаров, необходимых для производства оружия для СВО

После проделанной работы Япония расширила список товаров, экспорт на территорию России которых теперь запрещен, пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение японского министерства. Запрещенные товары вошли в категорию «станки с ЧПУ».

В Японии провели исследование, какие детали необходимы РФ для производства военной техники. Исходя из полученных данных, в список запрещенных товаров для экспорта внесли шестой раздел «станки с ЧПУ». Согласно новым требования, в Россию запрещено ввозить токарные, горизонтальные и фрезерные станки, обрабатывающие центры и различные детали, которые необходимы для ремонта станков.

«При сотрудничестве ведущих стран, включая нашу страну, по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров. Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки (выделено красным как добавленное 22 февраля 2024 года - ред.) для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию», — указано в сообщении министерства.

После добавления новых товаров список расширился до 50 пунктов, распределенных по шести категориям. О подобных ограничениях Япония договорилась после участия в совещании с участниками G7 в марте 2023 года. В октябре был подготовлен перечень товаров.

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