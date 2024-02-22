МО: зенитная ракета С-200 и беспилотник уничтожены дежурными средствами ПВО

Министерство обороны РФ сообщает , что в ночь на 22 февраля Украина совершала несколько попыток атаковать территорию России с использованием переоборудованной зенитной ракеты С-200 и беспилотным летальным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО были уничтожены оба объекта противника.

Переоборудованная ракета имеет техническую возможность поражать наземные цели, расположенные на более дальнем расстоянии от приграничных городов России. Средства ПВО сбили ракету С-200 над Ростовской областью. Беспилотник самолетного типа сбили над территорией Брянской области.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает Минобороны России.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на странице в интернет-мессенджере проинформировал, что ракета была успешна сбита над территорией региона. Пострадавших нет. Вследствие падения осколков ракеты инфраструктура области не повреждена.

«Наши военнослужащие продолжают нести боевое дежурство по обеспечению безопасности жителей Дона», — написал губернатор Голубев.

Со словами благодарности к военнослужащим РФ на странице в интернет-мессенджере обратился губернатор Брянской области Александр Богомаз, который также сообщил об успешном отражении атаки ВСУ. На место, где упали осколки беспилотника, выехали оперативные группы. Пострадавших и разрушений нет.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор Богомаз.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бои за вокзал в Авдеевке стали одними из самых ожесточенных.