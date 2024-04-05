Япония запретила экспорт в Россию 164 товаров

Токио продолжать вводить против Москвы санкции из-за проведения специальной военной операции на Украине. В сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии указано 164 товаров, экспорт которых в Россию запрещен, сообщает ТАСС .

Ограничения начнут действовать с 17 апреля. В запрещенный перечень вошли ряд товаров: неорганические химикаты, отдельные виды изделий из недрагоценных металлов, ручные электроинструменты.

Из Японии в Россию в ближайшее время перестанут завозить яхты, суды (спортивные и прогулочные), автомобильное масло, нитроцеллюлозы, плавучие и погружные буровые и добывающие платформы, байдарки, пожарные катеры, каноэ.

В новый санкционный список также включены некоторые виды оптического и измерительного оборудования, в числе которых термостаты и микротомы.

Правительство России ранее не раз официально заявляло, что западные санкции незаконные. Однако они оказали положительное влияние на развитие отечественной экономики. Компании и предприятия увеличили собственное производство для потребностей населения. Также Россия расширила список новых партнеров из дружественных стран.

Ранее посол РФ Ноздрев заявил о невозможности обсуждения мирного договора с Японией из-за ее враждебной настроенности по отношению к России.