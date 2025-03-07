Продавцы автомобилей в Приморском крае рассказали, что «тойотовские» модели активно дешевеют и остаются самыми популярными среди жителей региона, сообщил vostokmedia.com.

Согласно данным «Авито Авто», Toyota — самая популярная модель в Приморском крае. Высокий спрос длительное время сохраняется на японские и корейские автомобили. Учитывая, что курс доллара снижается, эксперты допускают автомобильный бум. На данный момент представители автопрома адаптируются под новые цены.

Эксперты отметили, что японский автопром активно дешевеет на рынке Приморского края. По их данным, Владивосток реагирует на изменения конъюнктуры быстрее, чем другие российские города. Причина — местоположение населенного пункта. Город является крупнейшим центром ввоза автомобилей. Тенденция на снижение стоимости отразится на всех регионах РФ, предполагают специалисты.

«Востребованную модель Toyota Passo 2010 года выпуска можно приобрести в Приморском крае по цене ниже 600 тысяч рублей. Что касается Axio, который считается младшим родственником знаменитого Toyota Allion, его стоимость находится примерно в том же ценовом диапазоне», — сообщил «Восток-Медиа» специалист.

Исследования экспертов показали, что в первую очередь спросом пользуются автомобили белого цвета. На втором месте — серого, а на третьем — черного.

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