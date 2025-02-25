Автоэксперт Балабас пояснил, почему ремонт китайских авто дорого обходится

С авторемонтом сталкивается каждый второй россиянин, от него не застрахованы как владельцы европейских, так и китайских марок автомобилей. По словам автоэксперта Евгения Балабаса, не стоит демонизировать китайские авто, поскольку, как и любые другие, они поддаются ремонту. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при аккуратной, спокойной эксплуатации, сокращении на треть штатных интервалов замены масла в двигателе, вариаторе, муфтах и редукторах систем включения полного привода, традиционные пять лет без каких-то значительных ремонтов китайские машины уверенно ходят.

По мнению эксперта, для более долгой эксплуатации такого автомобиля необходимы езда без «спортивного стиля», отсутствие пробуксовок даже на легком бездорожье, буксировок, обязательные прогревы двигателя зимой перед началом движения, обязательный ежегодный контроль радиатора на забитие грязью или тополиным пухом и своевременная очистка и прочее.

Он подчеркнул, что при этом с целью ремонта китайского автомобиля следует продуманно подходить к выбору сервиса. Прежде всего важно, чтобы мастера в целом знали особенности данных моделей, а также китайского автопрома в целом. Однако ключевой проблемой ремонта китайских авто является тот факт, что большая часть запчастей на подобные машины либо недоступны, либо приходится слишком долго ждать. В целом сегодня ремонт китайских автомобилей может обойтись дороже, чем ремонт уже привычных нам марок машин.

Ранее он рассказал, что может спасти отечественный авторынок.