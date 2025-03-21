Ярмарка, плов и конкурсы: Казань масштабно отпразднует Навруз

Навруз — день весеннего равноденствия. Жители республики Татарстана готовятся к празднику заранее. В первую очередь люди стараются раздавать долги. В квартирах проводят генеральные уборки. Важно также добиться внутренней гармонии: разобраться в своих чувствах, при необходимости примириться с близкими.

По данным издания, главный символ праздника — проросшее зерно и огонь. Зерно проращивают в баночках, которые украшают красными лентами и дарят близким людям. Коробки с проросшим зерном выполняют также роль праздничного декора в квартирах. В день Навруза принято гадать. Например, кидать за ворота башмачок. Считается, что обряд поможет узнать, выйдет ли девушка в нынешнем году замуж.

«Гостям Навруза в столице Татарстана обещают концерт, выставку-ярмарку изделий, народные игры и забавы. Представители разных национальностей представят на одной площадке многообразие культур и традиций своих народов. Там будут и татары, и турки, и азербайджанцы, и афганцы, и башкиры, и дагестанцы, и иранцы, и казахи, и буряты», — сообщил inkazan.ru.

По данным издания, жителей и гостей города приглашают на ярмарку, на которой будет представлено много изделий ручной работы местных мастеров. Для гостей также приготовят по разным рецептам тюркских народов плов. Подготовлены танцевальные номера. Ведущие проведут традиционные игры и забавы.

Ранее турэксперт Осипова напомнила о правилах поведения на отдыхе в майские праздники.