Турэксперт Осипова напомнила о правилах поведения на отдыхе в майские праздники

По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталии Осиповой, на майские праздники наиболее популярными направлениями для граждан РФ остаются Турция, Египет, ОАЭ. Однако стоит помнить о том, что там хотя и демократично относятся к туристам, однако при этом имеют свои мусульманские правила и законы, которые следует уважать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что перед тем, как лететь в какую-то страну, необходимо проконсультироваться у туроператоров и узнать все нюансы пребывания в выбранном месте.

По мнению турэксперта, такими соображениями следует руководствоваться и в пределах нашей страны, так как каждый регион имеет свои особенности, например в Чечне.

Она подчеркнула, что важно всегда отправляться в организованные поездки, так как это самый безопасный вариант отдыха. Для таких групп неожиданностью может стать лишь размещение в отеле, однако в любом случае туроператор отвечает за размещение и всегда поможет разрешить трудную ситуацию.

Ранее россиянам подсказали, какие зарубежные курорты выгодно бронировать весной.