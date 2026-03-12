«Ящик Пандоры с призывом»: россиянин из США оценил риски мобилизации и ее последствия для страны

Волгоградец Денис, который девять лет живет в США, прокомментировал новость о возможной мобилизации в США, сообщили novostivolgograda.ru.

По информации издания, Денис получил право на ПМЖ после оформления грин-карты. Он высказал мнение, что президент США Дональд Трамп заинтересован в быстром результате. Политик не будет объявлять мобилизацию в стране и не отдаст распоряжение о начале наземной операции. По мнению Дениса, мобилизация в США станет началом мощных общественных беспорядков.

«В американской системе для такого шага нужен серьезный политический механизм, и это взбаламутит общество. Трампу важнее показать быстрый результат и заявить о "выполненной миссии", чем открывать ящик Пандоры с призывом», — говорит Денис.

Военный эксперт Антон Щепетнов также высказал мнение, что объявление мобилизации в США станет началом общественных беспорядков. Специалист напомнил, что в этой стране граждане привыкли, что воинский долг выполняют контрактники. При необходимости стране помогают отстаивать интереса на поле боя военнослужащие союзников США.

«Когда политики начинают держать на столе слово призыв, это значит, что война перестает быть телевизионной. Любая "маленькая победоносная" в один момент упирается в человеческий ресурс. А человеческий ресурс — это уже социальный взрыв, особенно в стране, где люди привыкли, что воюют контрактники и чужие союзники», — отметил военный эксперт Антон Щепетнов.

По данным издания, в Соединенных Штатах прозвучали официальные заявления, касающиеся вопроса призыва граждан на военную службу. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила сценария с проведением мобилизационных мероприятий. В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет уклонился от определения четких рамок возможного призыва.

