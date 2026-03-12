Войска США у границ России: зачем Вашингтон перебрасывает силы в Румынию
Политолог Аграновский: США не нападут на Россию после переброски войск в Румынию
США не нападут на Россию, несмотря на наращивание группировки войск в Румынии. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.
Ранее в СМИ сообщали, что США прикрывают военным конфликтом в Иране свое желание перебросить силы ближе к России. Как отметил политолог Аграновский, нападение США на Россию маловероятно.
«Прямой конфликт между самыми крупными в мире ядерными державами — нонсенс. Теоретически возможно все, но конфликт между РФ и США — катастрофа для всего мира, в какой бы точке это не происходило», — пояснил эксперт.
По его мнению, у американцев есть иные способы ведения боевых действий против РФ.
«Зачем США при помощи своих солдат вступать в конфликт с Россией, когда есть украинские солдаты. Для американцев потери украинцев совершенно не критичны. Это очень удобная в этом смысле для них страна, поэтому у них просто нет необходимости использовать своих солдат для конфликта с Россией», — считает специалист.
Политолог заверил, что переброску войск в Румынию можно считать психологическим давлением на регион.
«Это разного рода психологическое давление. Это жест в сторону НАТО. Сейчас европейские лидеры постоянно упрекают президента США Дональда Трампа за то, что он пытается снизить роль НАТО, недостаточно уделяет им внимания и чуть ли не выполняет союзнические обязательства. Я думаю, что это связано с этим», — заключил Аграновский.
Ранее стало известно, что может привести США к развалу.