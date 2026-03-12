Войска США у границ России: зачем Вашингтон перебрасывает силы в Румынию

США не нападут на Россию, несмотря на наращивание группировки войск в Румынии. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее в СМИ сообщали, что США прикрывают военным конфликтом в Иране свое желание перебросить силы ближе к России. Как отметил политолог Аграновский, нападение США на Россию маловероятно.

«Прямой конфликт между самыми крупными в мире ядерными державами — нонсенс. Теоретически возможно все, но конфликт между РФ и США — катастрофа для всего мира, в какой бы точке это не происходило», — пояснил эксперт.

По его мнению, у американцев есть иные способы ведения боевых действий против РФ.

«Зачем США при помощи своих солдат вступать в конфликт с Россией, когда есть украинские солдаты. Для американцев потери украинцев совершенно не критичны. Это очень удобная в этом смысле для них страна, поэтому у них просто нет необходимости использовать своих солдат для конфликта с Россией», — считает специалист.

Политолог заверил, что переброску войск в Румынию можно считать психологическим давлением на регион.

«Это разного рода психологическое давление. Это жест в сторону НАТО. Сейчас европейские лидеры постоянно упрекают президента США Дональда Трампа за то, что он пытается снизить роль НАТО, недостаточно уделяет им внимания и чуть ли не выполняет союзнические обязательства. Я думаю, что это связано с этим», — заключил Аграновский.

