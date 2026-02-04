Ястреб на кондиционере и сова на заборе: почему хищники массово прилетают в Люберцы

В городской среде Люберец все чаще можно наблюдать неожиданных пернатых гостей — хищных птиц, сообщил REGIONS.

В одном из жилых комплексов ястреб-перепелятник решил отдохнуть прямо на защитной сетке кондиционера многоэтажного дома. Запись его визита местные жители оперативно разместили в соцсетях. На видео видно, как хищник за окном сперва вызвал беспокойство у матери с дочерью. Женщина даже подумывала угостить незваного гостя, но ее остановила дочь. Она опасалась, что птица может оказаться внутри квартиры. После недолгой передышки пернатый визитер продолжил свой путь.

«Хлеб, сало, крупы, колбаса для них не только бесполезны, но и смертельно опасны. Это нарушает их природные инстинкты. Прикормленная птица может потерять навык охоты и погибнуть, когда придет время возвращаться в естественную среду», — прокомментировал орнитолог Алексей Сорокин.

В другом районе, в ЖК «Томилино Парк», жителям также удалось запечатлеть редкого гостя — на ограде спокойно восседала ушастая сова. Появление таких птиц в пределах городской застройки этой зимой специалист-орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Сорокин, объясняет совершенно естественными причинами.

Эксперт отметил, что для города это скорее положительный знак, говорящий о сохранении экологического баланса даже в условиях урбанизации.

«Оно говорит не о какой-то катастрофе, а об адаптации хищных птиц к соседству с человеком в условиях достаточно суровой зимы. Главная причина почему хищники прилетают в город — поиск пищи. В городе, особенно у кормушек и в кустарниках жилых комплексов, концентрация мелких птиц в разы выше, чем в зимнем лесу. Для хищника это — „шведский стол“», — объясняет специалист.

