Явка во втором туре досрочных парламентских выборов во Франции к 17:00 по местному времени составила 59,71%, сообщил ТАСС со ссылкой на данные МВД республики. С 1981 года зафиксированная явка стала рекордно высокой.

Зафиксированные данные превысили показатель первого тура, которые были запротоколированы в этот же промежуток времени. На тот момент явка составила 59,39%. Местные избирательные участки будут закрыты в 20:00 (в Москве в этот момент будет 21:00). Согласно законодательству Франции сообщать до закрытия участков, кому граждане отдали большую часть голосов, запрещено. В противном случае придется выплатить большой штраф.

Власти не исключают, что результаты выборов могут спровоцировать беспорядки в стране. Улицы уже усиленно патрулируют сотрудники правоохранительных органов. Владельцы магазинов закрыли витрины, чтобы они не разбились в ходе возможных столкновений между горожанами и жандармами. Резиденцию Национального собрания охраняют особенно усиленно.

Рекордные показатели явки фиксировали с самого утра. По состоянию на 12 часов явка составила 26,63%. Данные выборы внеочередные.

Ранее сенатор Пушков высказал мнение, что Макрон прекратит настолько активно уделять внимание конфликту на Украине в связи с предстоящими выборами.