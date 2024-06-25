По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, французскому лидеру Эммануэлю Макрону на сегодняшний день не до отправки войск в Незалежную в связи с предстоящими выборами в Национальное собрание. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что президент Франции, по сути, дал задний ход, потому что его движение проигрывает на выборах, а к победе идет движение Мари Ле Пен.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон сообщил о готовности к продолжению диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он уточнил, что последние несколько месяцев не поддерживал отношения с президентом РФ.