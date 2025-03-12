Язь, плотва и красноперка чаще других видов рыб заражаются описторхозом

По данным экспертов, чаще всего болезнь поражает язя, плотву и красноперку. Менее подвержены заражению лещ и синец. Возбудители живут в желчных протоках печени и провоцируют аллергические реакции. Болезнь в хронической стадии приводит к поражению внутренних органов. Эксперты успокоили россиян, что им не о чем беспокоиться. Перед попаданием продукции в торговые точки специалисты проверяют товары на наличие различных болезней.

Представители вуза предлагают россиянам также на всякий случай проявлять бдительность. Перед употреблением в пищу рыбу можно обезопасить. Предложены различные способы, например, предварительная заморозка при низкой температуре. Жарить рыбу рекомендовано не менее 15 минут, а варить — не менее 20 минут. Приобретать товар советуют в сертифицированных торговых точках.

По данным издания, ученые предлагают разрешить продажу незараженных лещей и синцов после проверки.

Ранее чешские ученые назвали самую экологически чистую рыбу.