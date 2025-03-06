Чешские ученые назвали самую экологически чистую рыбу

По данным результатов исследования чешских ученых, радужная форель является одной из наиболее экологически чистых рыб, доступных на рынке. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что указанный вид рыбы обитает исключительно в кристально чистой воде, что дает возможность ей оставаться свободной от токсичных загрязнений.

Отмечается, что в ста граммах сырой форели содержится около 20,5 г белка и всего 4,1 г жира. Также мясо этой рыбы богато важными минералами – калием, магнием и железом. Также содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты, особенно ДГК играют важную роль в развитии мозга и поддержании когнитивных функций.

Добавляется, что самый лучший способ приготовления радужной форели — запекание, поскольку он сохраняет все питательные вещества и придает блюду насыщенный вкус.

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