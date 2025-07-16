Языческие украшения, кереметь и кони: какие тайны хранит Нижегородская область

Ученые поделились, какие находки им удалось обнаружить во время исследования в Вачском округе, которое проходит в рамках совместного проекта Нижегородского музея-заповедника и Института археологии РАН, сообщила pravda-nn.ru.

По информации издания, некоторые находки удивляют опытных специалистов. Так, впервые на территории могильников были найдены погребения коней. Эксперты пояснили, что к коням местные жители прошлых времен относились с особым почитанием. Животных хоронили как людей. Рядом хоронили женщин. На данный момент эксперты не могут найти пояснение данному обычаю.

По данным издания, в погребенья клали заупокойную пищу. Исследовали смогли восстановить, какие блюда готовили местные люди. Так, в одном из горшков обнаружены остатки мяса крупного рогатого скота, приготовленные в горшках. На могильнике было обнаружено много монет, оружия и украшений. По количеству украшений можно определить материальный достаток человека. Самым богатым людям клали до 3 кг изделий. В этом году в захоронении были также найдены шумящие подвески.

«Исследователи считают, что их основная цель — отпугивание злых духов. Предметы нередко связаны с мифологией и язычеством. Так, например, украшения с утиными лапками отсылают к культу Богини-матери», — сообщила pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что древнее женское погребение обнаружили археологи в центре Рязани.