Югорчане раскритиковали спектакль ТЮЗа из-за сцен насилия

По данным издания, жители Югры обратились в региональный департамент культуры с просьбой оценить постановку. Родители напомнили об указе президента РФ о пропаганде традиционных ценностей. По их мнению, постановка противоречит данному наставлению.

По информации издания, зрители считают, что в постановке в негативном контексте показали учителей. Повседневная жизнь школьников представлена только с позиции различных проблем и недопониманий. Родители считают, что после спектакля дети могут понять, что сложные вопросы можно решить при помощи самоубийства. Один из комментаторов отметил, что к просмотру спектакля необходимо приглашать исключительно совершеннолетних зрителей, но не подростков.

«Действительно ли спектакль содержит сцены насилия, педофилии, а также противоречит указу президента о традиционных ценностях?» — прокомментировали зрители.

Руководство департамента сообщило, что перед премьерой постановку «Калечина-Малечина» оценивали федеральные театральные комиссии. Кроме того, она принимала участие в отборочных этапах программы «Большие гастроли» и одержала победу в Российской национальной театральной премии. Профильные эксперты, духовенство и психологи не увидели ничего запретного в постановке. По их мнению, она поучительная. Например, подростки поймут, что в каждой ситуации можно найти выход из положения.

«Художественный совет установил, что спектакль не содержат информацию способную причинить вред здоровью и развитию детей, соответствует возрастной категория 16+», — добавили в департаменте.

Издание отметило, что некоторые зрители оставили положительные отзывы о постановке. Они считают ее правдивой и поучительной.

Ранее сообщалось, что школьники в Киеве поставили спектакль, где на сцене избивают военкома ТЦК.