На популярных украинских интернет-площадках завирусилось видео, на котором в одной из школ Киева происходит спектакль с участием представителя ТЦК. Военного комиссара жестоко избивают и тащат со сцены за ноги. Постановка прошла 14 февраля и была разучена школьниками специально ко Дню святого Валентина.

Как рассказала украинская журналистка Мирослава Бердник в своем телеграм-канале, учащиеся школы планировали по замыслу постановки надеть на военкома маску с изображением главаря киевского режима Владимира Зеленского, но их планы были пресечены заместителем директора школы.

Администрация Дарницкого района Киева уже отчиталась о формировании комиссии для проведения расследования инцидента, связанного с постановкой, в которой на сцене школы было показано избиение сотрудника ТЦК.

Напомним, закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Граждан, которые являются военнообязанными, лишили права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы. С октября прошлого года сотрудники ТЦК перешли к насильственным методам мобилизации. Совместно с полицией они проводят рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах.

Ранее сообщалось, что в Одессе девушка отбила парня у военкомов.