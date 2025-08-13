Югорчане стали свидетелями самого мощного звездопада лета и кровавой Луны

Жители Югры делятся в соцсетях и мессенджерах фото, сделанные в ночь на 12 августа. Они стали свидетелями необычного астрономического явления — парада планет Солнечной системы, сообщил muksun.fm.

По информации издания, горожане выложили фото. На них можно рассмотреть яркие звезды. Это и есть планеты. Понять по кадрам, где какая планета, невозможно. Однако россияне восхищаются красивым и необычным явлением. Югорчане также обратили внимание на Луну. В прошлую ночь она была необычного красного цвета.

По данным издания, профессиональный фотограф из Сургута Рамиль Нуриев также наблюдал за природным явлением. Он опубликовал авторские снимки на странице в своей социальной сети. Специалист прокомментировал работу. Он отметил, что различные природные явления мешали сделать качественные снимки.

«С одной стороны „жарит“ Луна, с другой — город подсвечивает, с третьей и вовсе рассвет замаячил. Идеальных условий для съемки звездопада не вышло», — поделился в соцсети фотограф.

По информации издания, фотограф запечатлел метеорный поток Персеиды. Эксперты предполагали, что в небе каждую минуту могли появляться новые звезды. За природным явлением можно было наблюдать с момента захода Солнца и до пяти утра нынешнего дня. С каждым часом явление лишь усиливалось.

Эксперты рекомендуют наблюдать за звездами ранним утром. Желательно найти такое место, где Луна будет чем-то затемнена. Например, зданием или густыми деревьями. Звездопад закончится 24 августа. До этого времени у россиян есть возможность провести увлекательно время.

Ранее сообщалось, что жители Иркутской области стали свидетелями полета астероида.