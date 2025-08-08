Жители Иркутской области стали свидетелями полета астероида

В ночь на восьмое августа над Иркутской областью было зафиксировано прохождение астероида, что было запечатлено на видео, сообщил телеграм-канале Babr Mash.

На кадрах можно наблюдать светящийся объект, стремительно пересекающий небесное пространство. Перед его появлением в поле зрения камеры была заметна яркая вспышка. Свидетельства о пролете небесного тела были зафиксированы камерами в населенных пунктах Куда и Маркова. Кроме того, явление наблюдалось в Иркутске, Улан-Удэ и на острове Ольхон.

Астроном Сергей Язов в интервью РИА Новости подтвердил факт пролета астероида над территорией Иркутской области. По его оценкам, размер небесного тела составлял около 10 см. Наблюдение за явлением длилось несколько секунд, после чего астероид полностью сгорел в земной атмосфере на высоте 20-30 км.

