Югорчанин рассказал, как за 10 лет изменилась его зарплата

Мужчина отметил, что его заработная плата соответствует уровню выше среднестатистического заработка. В настоящее время он получает 160 тыс. руб. (до вычета налога). Около 10 лет назад читатель Muksun.fm жил, рассчитывая примерно на такую же сумму. Тогда он мог позволить себе вместе с женой два раза в год выезжать в отпуск за границу. Супруги выплачивали ипотеку. Дополнительные расходы не отражались на качестве повседневной жизни.

По словам собеседника издания, супруги покупали любые продукты. Оплата ЖКХ также не отражалась на семейном бюджете. Если экономить и приходилось, то супруги не чувствовали себя из-за этого обделенными.

«Коммуналка с 5 выросла до 15 тыс.… И да, теперь мы обращаем внимание на цены на продукты, еще как. Мы тут посчитали, что в месяц тратим около 80 тыс. руб. только на еду!!! Это больше, чем весь доход моей супруги», — рассказал житель Сургута.

Мужчина отметил, что теперь они с женой могут позволить себе отдых только в России. Обычно такие поездки требуют много денег. Большая часть уходит на авиаперелеты. Семья по-прежнему выплачивает кредит. Сумма ежемесячного платежа достигает 20 тыс. руб. По его мнению, трата стала значимой для семьи. Югорчанин обратил внимание на то, что теперь в семье часто возникает финансовый вопрос. Он высказал мнение, что качество жизни 10 лет назад было более высоким, чем сейчас.

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