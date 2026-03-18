Югорчанки на федеральном ТВ: кто представил округ в топовых проектах «России» и «Пятницы»

Жительницы Ханты-Мансийского автономного округа громко заявили о себе на федеральных телеканалах. Выпускница школы искусств из Лянтора в составе хора получила высший балл на шоу «России», а уроженка Нижневартовска стала героиней нового сезона «Пацанок» на «Пятнице», сообщил muksun.fm.

По данным издания, Татьяна, окончившая детскую школу искусств в Лянторе, вошла в состав Омского камерного хора, который принял участие в вокальном конкурсе «Ну‑ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия». Выступление коллектива принесло ему максимальную оценку — 100 баллов и путевку в финал. Эфир с участием землячки состоялся 6 марта.

По информации издания, еще одна югорчанка появилась на телеэкране в популярном проекте «Пацанки». Премьерный выпуск нового сезона вышел 2 марта. Сейчас девушка живет в Анапе. В первой серии ее история не была раскрыта — скорее всего, подробности появятся в следующих выпусках шоу.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова обвинила «Битву экстрасенсов» в пиаре на конфликте с дочерью.