Юные россияне часто просят у Деда Мороза братиков и сестричек

Кузбасский Дедушка Мороз поделился, какие необычные подарки просят у него жители региона, а также Нижнего Тагила и Омской области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Самые распространенные просьбы, которые Дед Мороз получает от юных россиян, касаются домашних питомцев. Дети хотят получить в подарок щенков или котят. Вторую позицию в рейтинге необычных подарков занимает просьба о сестричке или братике. Однако поступают и редкие пожелания.

«Маленькая девочка попросила у меня совок, но зачем — не написала», — поделился кузбасский Дедушка.

Взрослые россияне также пишут письма Деду Мороза. Преимущественно они не просят о материальных подарках. Люди хотят быть счастливыми и уверенными, что у их близких все будет хорошо. Благополучие и семейный уют — вот какие запросы лидируют в письмах россиян.

Однако одно пожелание удивило кузбасского Деда Мороза. Его 30-летний «внучок» попросил подарить ему костюм сказочного дедушки. В просьбе волшебник отказал. Он объяснил, что костюм не обладает магией и не передаст особенный дар его новому владельцу.

Ранее сообщалось, что главный Дед Мороз России попался на дорожных штрафах на 24,5 тыс рублей.