Shot: главный Дед Мороз России попался на дорожных штрафах на 24,5 тыс рублей

Главный Дед Мороз России (в миру Андрей Балин) оказался заядлым любителем нарушить правила дорожного движения. Как передает Shot, сказочного персонажа оштрафовали на 24 тыс. рублей.

Сообщается, что Былин умудрился за последнее время попасться за превышение скорости сразу на нескольких автомобилях.

«Главный Дед Мороз России нарушал правила на нескольких иномарках из Японии и Южной Кореи», — приводится в публикации.

Оплачены ли все выписанные штрафы или погашены частично — не уточняется.

Напомним, главным российским Дедом Морозом является 47-летний актер Андрей Бутин. Мужчина живет в городе Великом Устюге Вологодской области, где, собственно, и находится главная резиденция сказочного волшебника.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, олимпийская чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова за неполный 2024 год накопила почти 200 штрафов за нарушение правил дорожного движения.