Юрий Антонов назвал причину сокращения концертной деятельности

Автор-исполнитель рассказал, что активная гастрольная деятельность в его возрасте может нанести ущерб здоровью. По этой причине народный артист считает правильным решение о ее сокращении. Юрий Антонов отметил, что продолжает работать в студии. В настоящее время он намерен восстановить неизданные произведения.

«Есть работа в студии, отчасти это и есть творческие планы. Это работа над реконструкцией моих старых песен, которых еще никто не знает и не слышал, но, надеюсь, услышат», — рассказал ТАСС народный артист РФ Юрий Антонов.

19 февраля народный артист празднует день рождения. В нынешнем году ему исполнилось 80 лет. Юрий Антонов рассказал, что отпразднует юбилей в тесном кругу близких людей. Музыкант считает, что к своему возрасту сделал все, что мог. Он предпочитает не подводить никаких итогов. Самое ценное, что может быть, — здоровье. Все остальное не имеет такого значения. Народный артист не считает, что уже получится сделать что-то более масштабное чем то, чего он уже достиг.

«Все мысли — чтобы здоровье было», — отметил музыкант.

Народный артист признался, что придерживается определенного правила. Важно по отношению ко всем людям, особенно родным и друзьям, проявлять порядочность. Написанные композиции он сравнил с детьми. Музыкант признался, что не может выбрать из репертуара одну наиболее значимую и любимую песню.

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