Итальянский певец Аль Бано планирует выступить в августе либо сентябре текущего года в «концерте мира», который пройдет на Красной площади в Москве. Об этом сообщило агентство Ansa.

Известный артист уже получил приглашение от своего российского агента принять участие в концерте, который должен состояться в Москве в августе либо сентябре текущего года. По мнению певца, его импрессарио уже устроил ему четыре концерта в России, и ни разу не ошибся в своих прогнозах. Новый концерт должен состояться в результате некоторых перемен, которые могут быть связаны с завершением украинского конфликта.

«Концерт мира пройдет на Красной площади. И это прекрасные новости», — указал Аль Бано.

По его мнению, приглашение выступить прозвучало сразу после телефонного разговора, который прошел между Трампом и Путиным.

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская осталась без концертов и после этого обвинила общественников в травле. По ее мнению, певице так и не простили участие в скандальной «голой вечеринке», которую устроила Ивлеева. По этой причине выступления Лолиты в различных городах отменяют, используя разные надуманные поводы.