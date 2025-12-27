Юрий Лоза после участия в «Давай поженимся» назвал передачу пошлой чепухой и отстойным проектом

Певец Юрий Лоза поделился в своем телеграм-канале впечатлениями от участия в программе «Давай поженимся».

Юрий Лоза рассказал, что его пригласили принять участие в съемках проектах. Музыкант должен был в завершении передачи исполнить песню. Он согласился, но при одном условии — музыкант планировал спеть композицию, которая связана с Новым годом. Певец предупредил, что не хотел бы исполнять хит «Плот».

По словам певца, ему гарантировали, что устные договоренности никто не нарушит. Во время съемок песне «Плот» было уделено много внимания: из бревен для участников программы соорудили плот. Гости пели песню и танцевали под ее мотивы. При помощи искусственного интеллекта представили песню, посвященную отказу Лозы исполнять свой хит.

Певец рассказал, что происходящее не вызывало у него приятные эмоции. Он надеялся, что сможет хотя бы в конце исполнить ту песню, которую выбрал.

«В телевизионном эфире я начал петь и тут же закончил, потому что они безжалостно вырезали два куплета из трех. Ради чего? Ради всей этой пошлой чепухи, из которой и слеплен данный отстойный проект? Слов нет…», — написал музыкант.

Некоторые подписчики написали, что уже видели эфир программы. Они поддержали артиста, выразив мнение, что певец вел себя достойно.

