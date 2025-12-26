Киркорову дали полгода, чтобы освободить участок на Москве-реке

Поп-исполнитель Филипп Киркоров должен в течение шести месяцев освободить участок земли на берегу Москвы-реки, который он ранее приобрел и объединил из трех смежных наделов. Как пишет VOICE , такое предупреждение выдано артисту по итогам проверки Росприроднадзора, установившей, что территория фактически находится в границах береговой полосы — зоны общего пользования, где по закону не допускается частное владение и ограничение доступа граждан.

Поводом для разбирательства стал иск саратовского бизнесмена Глеба Рыськова, который обратился в суд с требованием аннулировать сделку по приобретению этой земли. Предприниматель утверждает, что его цель — не личный конфликт, а общественная польза: он планирует после освобождения территории обустроить там общедоступный пляж и реализовать благотворительный проект по развитию туризма.

Первое судебное заседание по иску назначено на конец января, однако предписание надзорного ведомства уже создало для собственника правовую основу для освобождения участка вне зависимости от исхода суда.

Эта история стала ярким прецедентом в череде споров о доступе к водным объектам в Подмосковье и напоминанием о четких законодательных нормах: береговая полоса шириной 20 метров от линии воды является публичной территорией.

Похожий спор вызвала и территория у дачи певицы Аллы Пугачевой. Речь про землю с причалом у берега, расположенную также в Мособласти. Сама артистка живет за границей. Ранее сообщалось, что спор о ее скандальном пирсе в Подмосковье выявил неочевидные последствия.