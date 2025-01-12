Юрист Адамс назвал сумму штрафа за подделку подписи

Гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал РИА Новости, что в качестве наказания за подделку подписи гражданину России могут назначить тюремный срок до четырех лет или штраф до 80 тыс. руб.

Юрист пояснил, что в рамках статьи 327 УК РФ к ответственности могут привлечь также человека, который пользовался документом с поддельной подписью.

«При этом если подделка не повлекла негативных последствий (например, документ не использовался), уголовной ответственности может не быть, так как отсутствует состав преступления», — пояснил юрист Адамс.

Эксперт обратил внимание, что доказать факт подделки документов можно только на основании заключения почерковедческой экспертизы. К ответственности могут привлечь также лица, занимающие разные должности. Например, медиков могут наказать за выписку рецепта без реального основания. Кроме того, уголовная ответственность может последовать за фальсификацию доказательств в суде, подделку избирательных документов или подписей с целью совершения мошеннических действий.

«Однако сама по себе поддельная подпись, например, на договоре, еще не означает наличия состава преступления, например, по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), — отметил эксперт.

По словам юриста, специалистам предстоит установить, что человек подделал документы, преследуя злой умысел. В противном случае он сможет избежать ответственности. Меньшую степень ответственности влекут случаи, когда подписи были подделаны, но злоумышленники не успели воспользоваться документом. Подделка подписи на неофициальном письме или личной записке не станет поводом для возбуждения дела.

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