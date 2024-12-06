Юрист Боронина призвала приравнять зарплаты чиновников и населения в Удмуртии

Юрист Ия Боронина высказала мнение, что представленный общественности бюджет Удмуртии на 2025 год чрезмерно оптимистичный, сообщил udm-info.ru.

Эксперт Боронина ссылается на информацию, опубликованную в пояснительной записке к закону о бюджете. В документе указано, что бюджет составлен с учетом текущей экономической ситуации и положительной динамики основных отраслей экономики.

Юрист же напоминает, что в экономике наблюдается инфляция, а в конце текущего или начале следующего года не исключен очередной рост ключевой ставки. Базовая ставка на данный момент превышает на 1% показатель критической отметки. В сложившихся условиях эксперт прогнозирует замедление экономической активности в регионе.

Юрист также обратила внимание на то, что заработные платы чиновников республики заметно отличаются от среднестатистического заработка населения. В частности, в 2025 году на функционирование республиканского высшего должностного лица предусмотрено порядка 9,7 млн рублей. В последующие несколько лет планируется выделение еще больших сумм.

«В этой связи полагаем необходимым внесение законодательной инициативы о корреляции зарплаты главы субъекта со средней зарплатой населения по республике», — заявила независимый эксперт по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных актов Боронина.

Ранее сообщалось, что депутат Нилов считает необходимым ввести допмеры соцподдержки пенсионеров и малоимущих граждан на Новый год.