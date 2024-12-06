Депутат Нилов считает необходимым ввести допмеры соцподдержки пенсионеров и малоимущих граждан на Новый год

В нижней палате парламента предложили выплачивать пенсионерам и семьям с низкими доходами по 10 тыс. рублей в честь Нового года. Глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил данную идею. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, непонятно, каким образом это нужно отрегулировать и где искать источники финансирования. Так, для этого должен появиться закон или подзаконный акт, в соответствии с которым данные средства станут выделяться. После этого определяются группа, критерии нуждаемости, после чего выдаются средства. Кроме того, следует предусмотреть эти средства в бюджете.

Парламентарий подчеркнул, что поддержка подобных инициатив зависит не только от их соцзначимости, а также и от наличия четких механизмов реализации и выделения необходимых средств.

Ранее он заявил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 7,3%.