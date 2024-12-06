Юрист Чеботарев пояснил, можно ли привлечь россиян за желто-синий интерьер улиц

Кировчанин возмутился тем, что балконы дома на ул. Энтузиастов, 1 покрашены в синий и желтые цвета. Юрист Ян Чеботарев дал правовую оценку действиям лиц, кто выбирает цвета украинского флага для дизайна улиц, сообщил Newsler.ru.

Кировчанин предоставил редакции Newsler.ru фото балконов. Одна половина конструкции выкрашена в желтый цвет, а другая — в синий. Местный житель был крайне возмущен таким дизайном.

«Проходил мимо, увидел это «нечто» и сфотографировал», — дополнил кировчанин.

Редакция попыталась разобраться, кто выбрал цвета для покраски балконов. На данный момент благоустройством дома занимается «УК Города Кирова». В компании рассказали, что приняли дом на баланс уже с покрашенными балконами.

В Фонде капремонта допустили, что жильцы могли самостоятельно приобрести краску и выполнить работы. Согласно данным ведомства, дом находится на спецсчете. В УК отметили, что обращений о смене цвета не поступало.

Кировский юрист Ян Чеботарев рассказал, что законодательство не устанавливает цвета, которые россияне вправе выбирать для благоустройства населенных пунктов. Эксперт считает, что с юридической точки зрения в выборе сине-желтой цветовой гаммы нет никакой пропаганды или агитации.

«С юридической точки зрения, запрета на пользование подобного рода цветовых сочетаний нет», — отметил юрист Ян Чеботарев.

Юрист добавил, что желтый и синий — это цвета, которые гармонично сочетаются друг с другом, поэтому их часто выбирают для покраски фасадов.

Ранее сообщалось, что синие и желтые шары поменяли на украшения других цветов в Нижнем Новгороде.