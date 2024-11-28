Юрист Едигарев заявил о рейдерском захвате половины квартиры мамы из Перми

Юрист Владимир Едигарев считает, что инцидент в Перми с продажей половины квартиры можно назвать рейдерским захватом, сообщил properm.ru.

Юрист Владимир Едигарев представляет интересы пермячки Любови Щеколдиной. Эксперт уверен, что участники сделки воспользовались юридической неграмотностью женщины.

Любовь развелась с супругом. Квартира была разделена на две часть. Одна принадлежала девушке и детям. Вторая — бывшему мужу. В один день к женщине пришли новые владельцы, которые приобрели вторую часть на акционе за 2,8 млн руб. Выяснилось, что супруг обанкротился. Финансовый управляющий мужчины выставил часть недвижимости на аукцион.

Девушка обратилась в суд. Юрист уверен, что сначала управляющий был обязан предложить ей выкупить часть квартиры. В случае отказа — выставлять на торги. Апелляционная инстанция признала справедливым определение Арбитражного суда Пермского края о недействительности торгов по продаже квартиры.

«Мы попросили у них ключи, так они еще потребовали 5 тыс. рублей за дверной замок вернуть. Замок-то они успели поменять, чтобы нас не пускать домой. Совсем совесть потеряли», — рассказала Properm.ru Любовь.

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